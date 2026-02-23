Проїзд транспорту відновлять після завершення слідчих дій. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Дивіться також Росіяни готують нові теракти у містах України, – Зеленський
Що відомо про перекриття вулиці у Львові?
У Львові вулиця Данилишина наразі залишається закритою для проїзду транспорту через проведення слідчих дій. Правоохоронці продовжують працювати на місці події. Водночас усі інші прилеглі вулиці від учора відкриті для руху.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та поставитися до тимчасових обмежень із розумінням.
Вчора у міській раді повідомляли, що вулицю, на якій стався теракт перекрили. Станом на 22 лютого, о 13:32 комунальники завершували прибирання території.
Що відомо про жахливий теракт, який трапився у Львові?
За інформацією поліції, близько 00:30 22 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ймовірне проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Однак після прибуття правоохоронців на місці стався вибух, а згодом, уже після приїзду другого екіпажу, пролунав ще один. За попередніми даними, вибухнули саморобні вибухові пристрої
Підозрювана у теракті у Львові прибула з Рівного, ймовірно, виготовила вибухівку самостійно за інструкціями російських спецслужб. Правоохоронці затримали жінку в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір і продовжують встановлювати інших учасників теракту.
Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 людей отримали поранення. Станом на 08:00 23 лютого у лікарнях Першого територіального медичного об'єднання перебувають 12 постраждалих. Троє пацієнтів – у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан оцінюють як важкий.