В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовець, який пережив полон, Михайло Янголенко поділився спогадами про найважчі періоди в Оленівці та надію про повернення додому, яку плекав.

Теракти в Оленівці: шокуючі спогади

Михайло Янголенко пройшов "Азовсталь" та вижив після терактів в Оленівці. Він розповів, що його утримували у крайньому до промзони бараку № 7/8. Там він пробув пів року. З його слів, хлопці, з якими він проживав разом, входили до складу так званої робочої групи, які готували бараки для заселення.

"Всі казали, що барак готують для робочих або тих, хто вирішив воювати на боці ворога у так званому батальйоні Богдана Хмельницького, але чомусь через декілька днів як його облаштували, росіяни туди перевели 200 "азовців" і у першу ж ніч стався теракт. Інакше назвати це не можна", – озвучив Янголенко.

Військовий пригадує, що з самого ранку вже біля воріт стояли працівники підготовленого телебачення. Тоді проводився ремонт в кімнаті для побачень і робочі вгледіли, як з російської сторони невідомі заносили фрагменти боєприпасів нібито від американської системи HIMARS.

Ми спостерігали за цим з другого поверху нашого барака. Вибух був зсередини. Люди просто згоріли живцем. Хлопці з робочої бригади потім там наводили порядок, то відшкрібали фрагменти тіл від ліжок,

– поділився військовий.

Він розповів, що наступний теракт стався через декілька тижнів. З його слів, працівники російської ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), які охороняли українських військовополонених в Оленівці, не були заздалегідь поінформовані спецслужбами Росії про це. Каже, що після вибуху в них сталася паніка.

Наші військовополонені дівчата були залучені до роботи в пекарні, інші працювали на городі. Їх всіх зібрали по команді та відправили до камери, а хлопці залишились біля теплиці. Зненацька – касетний боєприпас і якраз в те місце, де були дівчата, але де залишились наші хлопці,

– розповів Янголенко.

Надія на обмін, яку росіяни намагались розчавити

Каже, що серед полонених у бараку в декого був зв'язок з рідними з України. На свій ризик вони намагалися сховати мобільні, аби мати змогу телефонувати додому. Сам Янголенко спілкувався з близькими через повідомлення, вони знали, що він перебував в Оленівці.

Пригадує, що коли почалися перші обміни полоненими між Україною та Росією, зародилась надія, що скоро теж буде серед тих, хто опиниться вдома. Каже, з Оленівки почали тоді вивозити українських військових, Янголенко був серед останніх, хто покинув те місце.

"Нас вишикували. Був там один чеченець, і що цікаво, він ставився до нас нормально. А був серед ФСВП один полковник. Він подивився на мене і запитав, навіщо я взяв з собою всі свої речі (спальний мішок та інше). Я відповів, що я ж додому їду. Він посміхнувся і сказав, що всі ми їдемо додому транзитом через СІЗО Росії й нам там дадуть теплу ковдру, тому свої речі можна залишити тут", – розповів Янголенко.

Каже, тоді не знав, що через 10 хвилин росіяни замотають його скотчем і, наче мішок з картоплею, закинуть у вантажівку. Та все ж надія справдилась, 5 березня 2026-го Янголенко після майже 4 років у полоні повернувся на рідну землю.

До відома! 5 березня 2026 року в Україну вдалося повернути 200 українців. Серед них були захисники Маріуполя (в їх числі якраз був Михайло Янголенко), Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Цей обмін став першим етапом, який був узгоджений під час переговорів у Женеві. Наступного дня, 6 березня, відбувся другий етап, в межах якого додому повернулось ще 300 українських захисників.

Основне про теракт в Оленівці: