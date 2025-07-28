Під час обстрілу загинули 53 українських військовополонених. Деякі причетні до воєнного злочину особи встановлені, але слідство ще не завершене. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерело УНН в Офісі Генерального прокурора України.

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Як повідомили прокурори, слідство ускладнює те, що Росія не надала доступ до колонії №210 в Оленівці жодній міжнародній організації, окремим представникам, або незалежним медіа. Однак Україна вже повідомила про підозру екскерівникам колонії, які перебували там під час цинічного удару по військовополонених.

Нараз триває нагляд за дотриманням законів. Правоохоронці ведуть досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Вдалося встановити, що причин вибуху в бараці з військовополоненими було декілька і всі вони розглядаються окремо.

Це необхідно для збереження неупередженості досудового розслідування. Одна з версій – це підрив з використанням зброї з термобаричним ефектом.

Сторона обвинувачення може стверджувати про якісь факти, як встановлені та достовірні, лише якщо на підтвердження цього є достатньо належних та допустимих доказів, при цьому всі інші ймовірні версії розвитку подій спростовані доказами, які відповідають таким же критеріям,

– повідомили журналістам у відповідь на запит.

Відомо також, що у 2024 році прокурори оголосили про підозру громадянам України, які обіймали посади начальника та першого заступника начальника так званої "Волноваської виправної колонії", що розташована на території псевдо-республіки ДНР. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з військовополоненими з умисним вбивством.

Так окупанти в ніч проти 28 липня 2022 року наказали застосувати невстановлене озброєння, в результаті чого сталися вибухи та почалась пожежа. Полонені українці, ймовірно, загинули від вибухово-осколкових травм, осколкових поранень тіла та ушкоджень внутрішніх органів, ушкоджень спричинених джерелом дії термічного фактора та інших тяжких тілесних ушкоджень.

Натомість військові, які вижили, намагалися піти з місця події, де їх чекали співробітники так званої "Федеральної служби виконання покарань російської федерації" та підозрювані чоловіки.

Командування навмисно не надавали допомогу та не забезпечили поранених ліками, внаслідок чого загинули ще більше полонених.

При цьому на теперішній час не встановлені всі особи, які причетні до вищевказаного злочину. Досудове розслідування триває. Обвинувальний акт не складався, до суду не скеровувався, вироків судами не ухвалювалось,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України та на теперішній час не завершено.