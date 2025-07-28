Во время обстрела погибли 53 украинских военнопленных. Некоторые причастные к военному преступлению лица установлены, но следствие еще не завершено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источник УНН в Офисе Генерального прокурора Украины.

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Как сообщили прокуроры, следствие осложняет то, что Россия не предоставила доступ к колонии №210 в Еленовке ни одной международной организации, отдельным представителям, или независимым медиа. Однако Украина уже сообщила о подозрении экс-руководителям колонии, которые находились там во время циничного удара по военнопленным.

Сейчас продолжается надзор за соблюдением законов. Правоохранители ведут досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Удалось установить, что причин взрыва в бараке с военнопленными было несколько и все они рассматриваются отдельно.

Это необходимо для сохранения беспристрастности досудебного расследования. Одна из версий – это подрыв с использованием оружия с термобарическим эффектом.

Сторона обвинения может утверждать о каких-то фактах, как установленные и достоверные, только если в подтверждение этого есть достаточно надлежащих и допустимых доказательств, при этом все другие вероятные версии развития событий опровергнуты доказательствами, которые соответствуют таким же критериям,

– сообщили журналистам в ответ на запрос.

Известно также, что в 2024 году прокуроры объявили о подозрении гражданам Украины, которые занимали должности начальника и первого заместителя начальника так называемой "Волновахской исправительной колонии", расположенной на территории псевдо-республики ДНР. Их подозревают в жестоком обращении с военнопленными с умышленным убийством.

Так оккупанты в ночь на 28 июля 2022 года приказали применить неустановленное вооружение, в результате чего произошли взрывы и начался пожар. Пленные украинцы, вероятно, погибли от взрывно-осколочных травм, осколочных ранений тела и повреждений внутренних органов, повреждений вызванных источником действия термического фактора и других тяжелых телесных повреждений.

Зато военные, которые выжили, пытались уйти с места происшествия, где их ждали сотрудники так называемой "Федеральной службы исполнения наказаний российской федерации" и подозреваемые мужчины.

Командование намеренно не оказывали помощь и не обеспечили раненых лекарствами, в результате чего погибли еще больше пленных.

При этом в настоящее время не установлены все лица, которые причастны к вышеуказанному преступлению. Досудебное расследование продолжается. Обвинительный акт не составлялся, в суд не направлялся, приговоров судами не принималось,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины и в настоящее время не завершено.