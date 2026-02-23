Віддати шану Вікторії прийшли її колеги та близькі, передає Суспільне.
Як відбувається прощання з Вікторією Шпилькою?
Старший лейтенант Мар'ян Ревакович розповів, що Вікторія була життєрадісною людиною, яка щиро любила життя, своїх рідних і друзів, цінувала час, проведений із ними, поважала колектив і відповідально ставилася до служби. За його словами, для неї робота в поліції була справжнім покликанням. Говорити про втрату, зізнається він, дуже важко.
Подруга загиблої, старша лейтенантка Марія Фещак, згадує Вікторію як дуже близьку людину – щиру, добру та завжди готову підтримати. Вони мали спільну традицію перед зміною пити каву, обговорювати робочі моменти й бажати одна одній спокійного чергування. Того дня зустрітися вони не встигли.
Марія також розповіла, що 6 вересня Вікторія вийшла заміж за свого чоловіка, який теж служить у патрульній поліції. Вона була на її весіллі й пам'ятає, що у Вікторії було багато планів на майбутнє.
Прощання з Вікторією продовжиться о 18:00 у родинному домі в селі Княжий Міст на Львівщині. Після цього тіло перевезуть на Волинь. 24 лютого ввечері відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Верба, а 25 лютого о 12:00 – чин похорону. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі.
Довідка: Вікторія Шпилька родом із Волині. Вона здобула освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ і після цього приєдналася до патрульної поліції. Спочатку служила на Херсонщині, а з 2023 року – на Львівщині.
Що відомо про теракт у Львові 22 лютого?
- Уночі до поліції надійшло повідомлення про незаконне проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Коли перший екіпаж патрулю прибув на місце виклику, пролунав вибух. Після прибуття другого екіпажу стався ще один вибух.
- Виявилося, що напередодні у сміттєві баки були закладені вибухові пристрої. Це зробила 33-річна мешканка Костополя на замовлення росіян. Куратори з ФСБ обіцяли жінці за виконане завдання 60 тисяч гривень.
- Після теракту зловмисниця намагалася втекти, прибувши до Старого Самбору. Там її і затримали. Жінці вручили підозру у теракті, який призвів до загибелі людини, та незаконному поводженні зі зброєю.