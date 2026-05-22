Про це розповіли в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Дивіться також Температура 39 та сильна слабкість: у Львові через кишкову інфекцію до лікарні потрапило 5 дітей

З термометром у тілі 8 років

В Університетській лікарні повідомили, що до їхніх урологів звернулась 42-річна жінка зі скаргами на біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі.

За допомогою УЗД лікарі побачили у сечовому міхурі пацієнтки утворення. Уролог Василь Матвіїв пояснив, що воно було схоже на великий камінь зі стрижнем усередині.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Щоб точно з'ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп'ютерну томографію. Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем,

– стверджує уролог.

За словами Василя Матвіїва, сторонній предмет спричинив пролежень стінки сечового міхура та утворення міхурово-піхвової нориці.

Під час першої операції лікарі видалили стороннє тіло із каменем. Далі пацієнтці проведуть ще одну операцію для усунення нориці.

Термометр дістали з тіла жінки / Фото Університетській лікарні ЛНМУ

Нагадаємо, київські медики витягнули зі шлунку 5-річної дівчинки 12 магнітів та ще 5 з товстої кишки. Перед втручанням на рентгені лікарі побачили у шлунково-кишковому тракті дитини цілий ланцюг із магнітів.