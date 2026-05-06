Про це повідомляють поліція Львівської області та Львівська міська рада.

Що відомо про інцидент за участю дітей у Львові?

У середу, 6 травня, поліція отримала повідомлення від заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, що до медичного закладу доставили п'ять дітей із кишковою інфекцією.

Як з'ясувалось, усі госпіталізовані діти є вихованцями одного дитсадка у Львові. Тож наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, також призначено експертизи.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження через порушення санітарних норм, яке могло призвести до інфекційного захворювання дітей. Стаття передбачає покарання – до трьох років ув'язнення.

За попередніми даними, ідеться про ротавірусну інфекцію, однак точний діагноз встановлять лише після результатів лабораторних досліджень.

Медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін повідомив, що до медичного закладу госпіталізували дітей віком від 3 до 6 років. За його словами, у всіх спостерігаються схожі симптоми – розріджені випорожнення, блювота, підвищена температура й загальна слабкість.

У департаменті освіти та культури повідомили, що діти перебувають під наглядом медиків, а решта вихованців дитсадка почуваються добре й продовжують відвідувати заклад.

Що про це кажуть батьки дітей?

У коментарі для Lviv.media батьки дітей підтвердили, що мовиться про заклад дошкільної освіти №183, що на Сихові.

Мама одного вихованця Юлія Василина розповіла, що у її сина спочатку різко піднялась температура до 39,5, яка трималась кілька днів, а згодом з'явилась сильна діарея та блювання.

За її словами, дитина почувалась дуже слабко та декілька днів майже не вставала з ліжка. Сама жінка сподівається, що фахівці встановлять причини інфекції, аби подібні випадки більше не повторились.

Які схожі інциденти стались нещодавно?

5 квітня в Івано-Франківську медики доставили до реанімації дітей 2012 та 2013 року народження, які отруїлись невідомими речовинами. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

29 березня стало відомо про отруєння кількох дітей у одному із дитячих садочків у Сокалі, що на Львівщині. Усі вони прибули до лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції. Джерело інфекції та фактори передачі наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, що 19 березня після вживання їжі із розважального центру у Миколаєві отруїлося семеро дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення санітарних норм.