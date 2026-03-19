Розслідуванням обставин отруєння дітей займаються місцеві правоохоронці.
Що відомо про отруєння в миколаївському розважальному центрі?
До лікарень з симптомами отруєння звернулося загалом 7 дітей. Двох з них госпіталізували з ознаками гострого кишкового захворювання.
Повідомляється, що пацієнти харчувалися курячими нагетсами, піцою та бургерами в розважальному центрі.
Наразі експерти проводять санітарно-опідемологічні та лабораторні дослідження, щоб з'ясувати причину захворювання дітей.
Водночас у поліції вже відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 325 ККУ. Мовиться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Розслідування інциденту триває.
Останні подібні інциденти
Нещодавно народні депутати масово скаржилися на погіршення самопочуття, а в окремих випадках лікування доходило до крапельниць. Через це засідання у Верховній Раді тимчасово не проводилися. Існували припущення, що причиною отруєння могла стати їжа з парламентської їдальні.
Втім, за результатами ПЛР-тестів у всіх, хто пройшов обстеження, виявили однаковий збудник – норовірус, який викликає гострі кишкові інфекції та швидко поширюється в закритих колективах.
Взимку гірськолижний курорт Буковель отримав хвилю критики через численні випадки кишкових інфекцій серед туристів. Люди скаржилися на нудоту, блювання, діарею, високу температуру та сильну слабкість.
Ще один резонансний інцидент стався у липні у львівському ресторані "Китайський привіт". Тоді через отруєння постраждали десятки відвідувачів, серед них були й діти.