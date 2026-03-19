Розслідуванням обставин отруєння дітей займаються місцеві правоохоронці.

Читайте також У мережі писали про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині: у ДСНС зробили заяву

Що відомо про отруєння в миколаївському розважальному центрі?

До лікарень з симптомами отруєння звернулося загалом 7 дітей. Двох з них госпіталізували з ознаками гострого кишкового захворювання.

Повідомляється, що пацієнти харчувалися курячими нагетсами, піцою та бургерами в розважальному центрі.

Наразі експерти проводять санітарно-опідемологічні та лабораторні дослідження, щоб з'ясувати причину захворювання дітей.

Водночас у поліції вже відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 325 ККУ. Мовиться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Розслідування інциденту триває.

Останні подібні інциденти