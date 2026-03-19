Розслідуванням обставин отруєння дітей займаються місцеві правоохоронці.

Що відомо про отруєння в миколаївському розважальному центрі?

До лікарень з симптомами отруєння звернулося загалом 7 дітей. Двох з них госпіталізували з ознаками гострого кишкового захворювання.

Повідомляється, що пацієнти харчувалися курячими нагетсами, піцою та бургерами в розважальному центрі.

Наразі експерти проводять санітарно-опідемологічні та лабораторні дослідження, щоб з'ясувати причину захворювання дітей.

Водночас у поліції вже відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 325 ККУ. Мовиться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Розслідування інциденту триває.

Останні подібні інциденти

  • Нещодавно народні депутати масово скаржилися на погіршення самопочуття, а в окремих випадках лікування доходило до крапельниць. Через це засідання у Верховній Раді тимчасово не проводилися. Існували припущення, що причиною отруєння могла стати їжа з парламентської їдальні.

  • Втім, за результатами ПЛР-тестів у всіх, хто пройшов обстеження, виявили однаковий збудник – норовірус, який викликає гострі кишкові інфекції та швидко поширюється в закритих колективах.

  • Взимку гірськолижний курорт Буковель отримав хвилю критики через численні випадки кишкових інфекцій серед туристів. Люди скаржилися на нудоту, блювання, діарею, високу температуру та сильну слабкість.

  • Ще один резонансний інцидент стався у липні у львівському ресторані "Китайський привіт". Тоді через отруєння постраждали десятки відвідувачів, серед них були й діти.