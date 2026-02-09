У відповідь на поширену на просторах Інтернету інформацію в ДСНС офіційно прокоментували ситуацію.

Що стало причиною отруєння людей?

У службі зазначили, що повідомлення про "масові отруєння невідомою речовиною", які ширяться в мережі, не мають чітких підтверджених деталей. Натомість за уточненими даними від медиків, мовиться про випадки отруєння чадним газом.

Там також нагадали, що причини різкого погіршення стану здоров'я людей можуть бути різними і визначаються виключно після всебічних перевірок та лабораторних обстежень у закладах охорони здоров'я.

Закликаємо орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію,

– йдеться у повідомлення від ДСНС.

