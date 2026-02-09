У відповідь на поширену на просторах Інтернету інформацію в ДСНС офіційно прокоментували ситуацію.
Що стало причиною отруєння людей?
У службі зазначили, що повідомлення про "масові отруєння невідомою речовиною", які ширяться в мережі, не мають чітких підтверджених деталей. Натомість за уточненими даними від медиків, мовиться про випадки отруєння чадним газом.
Там також нагадали, що причини різкого погіршення стану здоров'я людей можуть бути різними і визначаються виключно після всебічних перевірок та лабораторних обстежень у закладах охорони здоров'я.
Закликаємо орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію,
– йдеться у повідомлення від ДСНС.
Більше про випадки отруєння людей в Україні
Днями на Львівщині, у селі Воля-Висоцька, в приватному будинку виявили загиблих трьох дітей. За попередніми висновками, причиною смерті стало отруєння чадним газом.
Водночас відомий гірськолижний курорт Буковель опинився в центрі скандалу через численні скарги туристів на гострі кишкові інфекції. Люди масово повідомляли про блювоту, діарею, підвищену температуру та сильну слабкість, публікуючи у соцмережах відео з лікарень і швидких.
Раніше, влітку, масштабне харчове отруєння зафіксували у львівському ресторані "Китайський привіт", де постраждали десятки відвідувачів, зокрема діти. Заклад закрили на перевірки, відкрили кримінальне провадження, а ймовірною причиною називали десерти з яйцями.
У серпні схожий випадок стався в дитячому таборі Friendly Camp у Славському – до медзакладів із підозрою на отруєння госпіталізували 47 дітей з різних областей України.