В ответ на распространенную на просторах Интернета информацию в ГСЧС официально прокомментировали ситуацию.
Что стало причиной отравления людей?
В службе отметили, что сообщения о "массовых отравлениях неизвестным веществом", которые распространяются в сети, не имеют четких подтвержденных деталей. Зато по уточненным данным от медиков, говорится о случаях отравления угарным газом.
Там также напомнили, что причины резкого ухудшения состояния здоровья людей могут быть разными и определяются исключительно после всесторонних проверок и лабораторных обследований в учреждениях здравоохранения.
Призываем ориентироваться исключительно на полные официальные сообщения Минздрава, ГСЧС и областных военных администраций, чтобы не распространять панику и дезинформацию,
– говорится в сообщении от ГСЧС.
Больше о случаях отравления людей в Украине
На днях на Львовщине, в селе Воля-Высоцкая, в частном доме обнаружили погибших трех детей. По предварительным выводам, причиной смерти стало отравление угарным газом.
В то же время известный горнолыжный курорт Буковель оказался в центре скандала из-за многочисленных жалоб туристов на острые кишечные инфекции. Люди массово сообщали о рвоте, диарее, повышенной температуре и сильной слабости, публикуя в соцсетях видео из больниц и скорых.
Ранее, летом, масштабное пищевое отравление зафиксировали во львовском ресторане "Китайский привет", где пострадали десятки посетителей, в том числе дети. Заведение закрыли на проверки, открыли уголовное производство, а вероятной причиной называли десерты с яйцами.
В августе похожий случай произошел в детском лагере Friendly Camp в Славском – в медучреждения с подозрением на отравление госпитализировали 47 детей из разных областей Украины.