Відповідний пост з'явився на його сторінці у Threads.

Який фейк про вакцинацію поширив Зінкевич?

Ці заяви Коцюбайло не мають наукового підтвердження і вже раніше були спростовані МОЗ та фактчекерами.

Рак та онкологію викликає вакцина від коронавірусу, вже є такі випадки, – заявила Любов Коцюбайло, доцентка кафедри інфекційних хвороб. Якесь двояке відчуття від такої новини, згадуючи як вимагали вакцину,

– написав Ігор Зінкевич.

У Міністерстві охорони здоров’я підкреслюють, що вакцинація залишається ключовим інструментом захисту від коронавірусу. На сьогодні немає жодних доказів того, що щеплення можуть спричиняти онкологічні хвороби, адже вакцини не впливають на ДНК людини і не можуть викликати мутацій.

Цю позицію підтверджують і в Центрі контролю та профілактики хвороб: за словами генеральної директорки Наталії Тімко-Іванченко, жодних наукових досліджень, які б доводили подібний зв’язок, не існує. Водночас експерти радять людям із груп ризику регулярно отримувати бустерні дози відповідно до рекомендацій фахівців.

Ба більше, у жовтні 2025 року дослідники з Онкологічного центру MD Anderson у Х’юстоні та Університету Флориди дійшли висновку, що вакцини від COVID-19 можуть мати несподівану користь для деяких онкологічних пацієнтів – активізувати їхню імунну систему для боротьби з пухлинами. Зокрема, пацієнти із запущеними формами раку легенів або шкіри, які отримували ін’єкцію вакцин Pfizer або Moderna паралельно з лікуванням, жили значно довше.

Фейки про "онкологію через вакцинацію" циркулюють ще з початку пандемії й неодноразово спростовувалися. Попри це, вони й надалі поширюються, вводячи людей в оману.

