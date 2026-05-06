Об этом сообщают полиция Львовской области и Львовский городской совет.

Что известно об инциденте с участием детей во Львове?

В среду, 6 мая, полиция получила сообщение от заместителя директора по медицинской части Львовской областной инфекционной клинической больницы, что в медицинское учреждение доставили пять детей с кишечной инфекцией.

Как выяснилось, все госпитализированные дети являются воспитанниками одного детсада во Львове. Поэтому сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, также назначены экспертизы.

Полиция уже открыла уголовное производство из-за нарушения санитарных норм, которое могло привести к инфекционному заболеванию детей. Статья предусматривает наказание – до трех лет заключения.

По предварительным данным, речь идет о ротавирусной инфекции, однако точный диагноз установят только после результатов лабораторных исследований.

Медицинский директор инфекционной больницы Андрей Орфин сообщил, что в медицинское учреждение госпитализировали детей в возрасте от 3 до 6 лет. По его словам, у всех наблюдаются схожие симптомы – разжиженный стул, рвота, повышенная температура и общая слабость.

В департаменте образования и культуры сообщили, что дети находятся под наблюдением медиков, а остальные воспитанники детсада чувствуют себя хорошо и продолжают посещать заведение.

Что об этом говорят родители детей?

В комментарии для Lviv.media родители детей подтвердили, что говорится о заведении дошкольного образования №183, что на Сыхове.

Мама одного воспитанника Юлия Василиса рассказала, что у ее сына сначала резко поднялась температура до 39,5, которая держалась несколько дней, а затем появилась сильная диарея и рвота.

По ее словам, ребенок чувствовал себя очень слабо и несколько дней почти не вставал с постели. Сама женщина надеется, что специалисты установят причины инфекции, чтобы подобные случаи больше не повторились.

Какие похожие инциденты произошли недавно?

5 апреля в Ивано-Франковске медики доставили в реанимацию детей 2012 и 2013 года рождения, которые отравились неизвестными веществами. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

29 марта стало известно об отравление нескольких детей в одном из детских садов в Сокале, что на Львовщине. Все они прибыли в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Источник инфекции и факторы передачи сейчас выясняются.

Напомним, что 19 марта после употребления пищи из развлекательного центра в Николаеве отравились семеро детей. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения санитарных норм.