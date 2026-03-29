По состоянию на 18:00 29 марта в медучреждении находится десять детей. Все они под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет. Об этом говорится в сообщении полиции.

Что известно об отравлении детей в саду на Львовщине?

Сейчас специалисты Центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование:

опрашивают госпитализированных детей и их родителей;

выясняют, какие продукты те потребляли в саду;

отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов для лабораторного исследования;

обследуют работников заведения. ️

Источник инфекции и факторы передачи пока устанавливаются.

Между тем полиция Львовщины начала уголовное производство по факту отравления детей.

Речь идет о статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Она предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

