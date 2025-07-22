В результате этого отравились 247 детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua.

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Что известно о массовом отравлении детей в детском саду в Китае?

Расследование, инициированное властями провинции Ганьсу с привлечением государственных экспертов в сферах экологии и здравоохранения, показало, что повара детского сада Heshi Peixin в районе Майцзи города Тяньшуй добавляли красители с пометкой "съедобные" в муку для приготовления пирожных.

Стоит отметить, что выпечку подавали детям и персоналу несколько раз ежемесячно с мая 2024 года. Директор детского сада с одобрения инвестора приказала поварам сделать еду более красочной.

Лабораторный анализ образцов пищи обнаружил превышение концентрации свинца, которая составила 1340 миллиграммов на килограмм в кукурузных булочках и 1052 миллиграммов на килограмм в финиковых пирожных, что значительно выше нормы.

По результатам тестирования, у 247 детей из 251 выявлен аномальный уровень свинца в крови, включая 14 случаев, выявленных при повторном тесте. Кроме того, превышение уровня свинца в крови обнаружили у 28 сотрудников.

Как отмечается, сейчас все 247 детей прошли лечение в стационаре или дома. У пятерых из них, которые оставили детский сад в прошлом году, также обнаружили аномальные уровни свинца в крови. Сейчас они лечатся дома путем клинического питания.

Согласно выводам специалистов, после оказания медицинской помощи уровень свинца в крови пациентов снизился на 40,21%, что соответствует терапевтической цели.

Правоохранители задержали шестерых подозреваемых, двух из которых поместили под стражу, еще троих освободили под залог до завершения следствия. Расследование по делу продолжается, дисциплинарные органы провинции проводят проверку в отношении 10 местных чиновников, среди которых – председатель провинциального комитета по делам здравоохранения и руководители города Тяньшуй.

Правительство провинции Ганьсу пообещало оказать всяческую поддержку в медицинском уходе за детьми, включая предоставление бесплатного лечения и финансовой помощи семьям, которые выберут лечение в других регионах.

К слову, недавно массовое отравление людей случилось во Львове в новом ресторане Михаила Кацурина. В результате более 70 человек госпитализировали, среди них – 9 детей, и сам ресторатор оказался на больничной койке. Из-за масштаба инцидента заведение временно прекратило работу.