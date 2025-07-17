На ситуацию публично отреагировала его жена – певица Надя Дорофеева. В то же время ее комментарий вызвал неоднозначную реакцию в сети, пишет Show 24.

Не пропустите Возросло количество людей, которые отравились в ресторане Миши Кацурина

Под публикацией Кацурина артистка написала: "Мне так жаль, любимый. Главное, чтобы люди и ты быстрее выздоровели".

Эти слова уже собрали более 2 тысяч лайков.



Надя Дорофеева поддержала мужа / Скриншот из инстаграма

Но часть пользователей раскритиковала обращение Дорофеевой, заметив, что фраза "люди и ты" звучит так, будто Кацурин важнее других пострадавших. Некоторые даже предположили, что таким образом она намекнула на хейтеров, которым надо выздороветь.

Надю Дорофееву раскритиковали в сети / Скриншот из инстаграма

Предполагаем, что Надежда своими словами не имела никакого намерения кого-то обидеть, а просто хотела поддержать близкого человека.

Что произошло с Мишей Кацуриным и его новым рестораном во Львове?

Вскоре после открытия ресторана "Китайский привет" во Львовскую областную инфекционную больницу начали поступать пациенты с симптомами острого пищевого отравления. По обновленным данным, речь идет уже о более 50 человек. Среди пострадавших есть и дети. Врачи сообщают, что некоторые пациенты находятся в состоянии средней или даже тяжелой тяжести. Самые распространенные симптомы: высокая температура, диарея, тошнота, ломота в теле и сильная слабость.

Накануне наша редакция писала о том, что говорят люди, которые отравились в заведении Кацурина.

Из-за масштаба инцидента заведение временно прекратило работу. На месте работала санитарная служба: специалисты проверили условия в ресторане, обследовали персонал и взяли образцы еды для анализа. Все остатки продуктов решили утилизировать.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм (ч.1 ст. 325 УК Украины). В случае доказательства вины виновнику может грозить штраф, арест или ограничение свободы на срок до шести месяцев.

Михаил Кацурин публично отреагировал на ситуацию и отметил, что ресторан берет на себя покрытие расходов на лечение пострадавших и находится с ними на связи.

Подробный материал о массовом отравлении в ресторане "Китайский привет" во Львове – также читайте на нашем сайте.