На ситуацію публічно відреагувала його дружина – співачка Надя Дорофєєва. Водночас її коментар викликав неоднозначну реакцію в мережі, пише Show 24.

Не пропустіть Зросла кількість людей, які отруїлися у ресторані Міші Кацуріна

Під дописом Кацуріна артистка написала: "Мені так шкода, коханий. Головне, щоб люди й ти швидше одужали".

Ці слова вже зібрали понад 2 тисячі вподобайок.



Надя Дорофєєва підтримала чоловіка / Скриншот з інстаграму

Але частина користувачів розкритикувала звернення Дорофєєвої, зауваживши, що фраза "люди й ти" звучить так, ніби Кацурін важливіший за інших постраждалих. Дехто навіть припустив, що таким чином вона натякнула на хейтерів, яким треба одужати.

Надю Дорофєєву розкритикували в мережі / Скриншот з інстаграму

Припускаємо, що Надія своїми словами не мала жодного наміру когось образити, а просто хотіла підтримати близьку людину.

Що сталося з Мішею Кацуріним та його новим рестораном у Львові?

Невдовзі після відкриття ресторану "Китайський привіт" до Львівської обласної інфекційної лікарні почали надходити пацієнти з симптомами гострого харчового отруєння. За оновленими даними, йдеться вже про понад 50 осіб. Серед постраждалих є й діти. Лікарі повідомляють, що деякі пацієнти перебувають у стані середньої або навіть важкої тяжкості. Найпоширеніші симптоми: висока температура, діарея, нудота, ломота в тілі та сильна слабкість.

Напередодні наша редакція писала про те, що кажуть люди, які отруїлися в закладі Кацуріна.

Через масштаб інциденту заклад тимчасово припинив роботу. На місці працювала санітарна служба: фахівці перевірили умови в ресторані, обстежили персонал і взяли зразки їжі для аналізу. Усі залишки продуктів вирішили утилізувати.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил та норм (ч.1 ст. 325 КК України). У разі доведення провини винуватцю може загрожувати штраф, арешт або обмеження волі терміном до шести місяців.

Михайло Кацурін публічно відреагував на ситуацію та зазначив, що ресторан бере на себе покриття витрат на лікування постраждалих і перебуває з ними на зв'язку.

Детальний матеріал про масове отруєння у ресторані "Китайський привіт" у Львові – також читайте на нашому сайті.