Уже известно о более полусотне пострадавших. Среди них – дети. Пострадавшие поделились подробностями о своем самочувствии, пишет Show 24. Среди основных признаков: тошнота, диарея, высокая температура, слабость, ломота в теле.

Вас также может заинтересовать Осадчая и Свириденко представили в Риме коллекцию украшений, созданную украинскими детьми

Так, по состоянию на 17 июля к врачам обратились по меньшей мере 56 человек, среди которых – 8 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Больше всего обращений началось 15 июля – на третий день после открытия заведения. В то же время многие пациенты жаловались, что симптомы появились еще 14 июля.

В инфекционной больнице Львова сообщили, что часть пациентов находится в состоянии средней и тяжелой тяжести.

Ксения Ильчук рассказала, что ее госпитализировали после того, как она потеряла сознание из-за плохого самочувствия. В частности, у нее была высокая температура. Врачи назначили девушке капельницы.

Григорий Давыдов тоже почувствовал себя плохо после посещения ресторана "Китайский привет". У него поднялась температура и появилась слабость в теле.

Сейчас оба пострадавших чувствуют себя лучше.

Телемарафон Единые новости: смотрите видео онлайн

София Ханас вместе со своим парнем также отравились после обеда в заведении Михаила Кацурина во Львове. Об этом девушка рассказала в соцсетях. У них с любимым поднялась температура более 39°C. У Софии обнаружили воспаление кишечника, а у парня – еще и поражение печени. Ханас подчеркнула, что это "худший опыт в их жизни".



София Ханас рассказала о том, как отравилась в новом заведении Мици Кацурина во Львове / Скриншоты с Threads

Настя Иванишин, известная блогер, также призналась, что отравилась в ресторане "Китайский привет" и продолжает лечение. Ее состояние пока нестабильное, температура, по словам девушки, не спадает уже несколько дней.

Настя Иванишин отравилась в новом заведении Миши Кацурина во Львове / Скриншоты из инстаграм-сторис

Хотя посетители пробовали разные блюда, многие вспомнили о сингапурском чизкейке – популярный десерт, содержащий сырые яйца. Именно он может быть потенциальной причиной заражения. Симптомы у пострадавших свидетельствуют о вероятном заражении сальмонеллой, однако лабораторные исследования еще продолжаются.

Что произошло с рестораном Кацурина после массового отравления посетителей?

Сейчас ресторан во Львове временно закрыт. Санитарная служба провела проверку, протестировала работников, осмотрела помещение и отобрала образцы пищи. Все продукты, которые остались в заведении, решили утилизировать.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм (ч. 1 ст. 325 УК Украины). Виновнику может грозить штраф, арест или ограничение свободы до шести месяцев.

Михаил Кацурин сообщил, что заведение покрывает расходы на лечение пострадавших и поддерживает связь со всеми, кто обратился за помощью.

К тому же известно, что и ресторатор Миша Кацурин отравился в собственном заведении во Львове.