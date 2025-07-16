Ресторатор и муж Надя Дорофеевой предположил, что причиной отравления стали яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Михаила Кацурина.

К слову Надя Дорофеева напугала фанов снимком из больницы: "Организм понемногу сыпется"

Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления,

– рассказал Кацурин.

Ресторатор сообщил, что оплатит счета за лечение всем, кто отравился. Он находится на связи с теми, кто обратился за помощью.

"Я тоже ложусь в инфекционную, потому что состояние паршивое", – добавил Миша Кацурин.

Заведение "Китайский привет", недавно открывшийся во Львове, закрыли до выяснения всех обстоятельств. Санстанция уже проверила работников, поверхности и продукты. Результаты сообщат каждому, кто тоже отравился. Все продукты, которые сейчас есть в ресторане, утилизируют.

Миша Кацурин подчеркнул, что качество продуктов и безопасность – это один из важнейших вещей для него и его команды. Ведь после 10 лет работы его заведение посещают около полумиллиона человек в год.

Как нам объяснили в инфекционной – каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, этот раз "вспышка" произошла с нами. Извини, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться,

– подытожил ресторатор.



Миша Кацурин / Фото из инстаграма Миши Кацурина

Надя Дорофеева прокомментировала сообщение мужа и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Мне так жаль, любимый. Главное, чтобы люди и ты быстрее выздоровели", – написала певица.

Кто такой Миша Кацурин?