Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Дорофеевой.

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Так, по словам Надежды, у нее сейчас непростой период со здоровьем.

Я не удивляюсь. Столько стресса, сколько я пережила за эти три года – не было, пожалуй, за всю жизнь. Как следствие – организм понемногу сыпется. Я стараюсь держать баланс, потому что без дела моей жизни – я просто не могу и не хочу,

– рассказала артистка.

Она добавила, что для нее непривычно рассказывать о трудностях, которые случаются в ее жизни, но она пытается делиться с поклонниками не только успехами.

Этот пост – не нытье. Я пишу, пожалуй, только о 5% из всего, что на самом деле со мной происходит. Пусть это будет для вас напоминанием о себе. О контроле за собственным здоровьем, ведь оно, как оказывается, – самое важное. О том, что помогать себе нужно заблаговременно, а не тогда, когда уже поздно. Берегите себя,

– подчеркнула Дорофеева.

В то же время в подробности певица решила не вдаваться и пока не рассекретила свой диагноз.

Напомним, накануне украинский продюсер Елена Мозговая также рассказала о серьезной болезни. Она призналась, что даже думала о смерти в тот период.