Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Дорофєєвої.

Не пропустіть Росіяни знищили студію, в якій Надя Дорофєєва знімала кліп з Позитивом

Так, за словами Надії, в неї зараз непростий період зі здоров'ям.

Я не дивуюсь. Стільки стресу, скільки я пережила за ці три роки – не було, мабуть, за все життя. Як наслідок – організм потрошки сиплеться. Я намагаюся тримати баланс, бо без справи мого життя – я просто не можу й не хочу,

– розповіла артистка.

Вона додала, що для неї незвично розповідати про труднощі, які трапляються у її житті, але вона намагається ділитися з шанувальниками не лише успіхами.

Цей пост – не скиглення. Я пишу, мабуть, лише про 5% з усього, що насправді зі мною відбувається. Нехай це буде для вас нагадуванням про себе. Про контроль за власним здоров'ям, адже воно, як виявляється, – найважливіше. Про те, що допомагати собі потрібно завчасно, а не тоді, коли вже пізно. Бережіть себе,

– наголосила Дорофєєва.

Водночас в подробиці співачка вирішила не вдаватися й поки не розсекретила свій діагноз.

Нагадаємо, напередодні українська продюсерка Олена Мозгова також розповіла про серйозну хворобу. Вона зізналася, що навіть думала про смерть в той період.