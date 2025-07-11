Из-за российской атаки студия полностью прекратила свое существование. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Нади Дорофеевой.

Важно Пожары охватили здания, повреждены жилые дома и не только: кадры ночной атаки по Киеву

Певица сообщила, что студию не будут восстанавливать после ракетно-дроновой атаки. И сравнила два фото: первое – кадр из клипа с Позитивом, второе – жуткий пожар, возникший в здании.

Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит о помощи. Просят лишь об одном – поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты..

– призналась Надя Дорофеева.



Студия, где снимали клип Дорофеевой и Позитива / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Напомним, 10 июля произошло первое за 5 лет воссоединение Нади Дорофеевой и Позитива. Артисты представили совместную песню и клип "Смак-печаль". Трек наделал шума в сети и занял 1 место среди самых популярных видео на ютубе.

Что известно об атаке на Киев 10 июля?

Ночью 10 июля российские оккупанты атаковали Украину баллистическими, зенитными и крылатыми ракетами и "Шахедами". Всего российских угроз было 415, основным направлением удара был Киев и область.

Российская атака продолжалась несколько часов. В Киеве зафиксировали попадание и падение обломков, из-за которых возникли пожары в жилых домах, складах и других домах.

Также враг атаковал другие регионы – Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую и Харьковскую область.