Сегодня, 10 июля, певцы представили новый трек под названием "Смак-Печаль". За несколько часов после релиза на ютубе, трек собрал на данный момент более 56 тысяч прослушиваний, пишет Show24.

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От так, трек вышел на украинском языке, а фраза: "так выпала карта" напомнила всем поклонникам группы "Время и Стекло" те беззаботные времена, когда песни дуэта были на постоянном повторе.

Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль": слушайте песню онлайн

В описании под видео говорится, что над треком работали Иван Клименко, Миша Кацурин, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Уже сотни фанов оставили отзывы о песне.

""Так выпадет карта" – капец, аже флешбекнуло в те годы".

"Можно совместный альбом. Очень жду. Это будет разрыв. Все очень хотят, очень, очень очень".

"Единственный минус – песня быстро заканчивается".

"Можно 10 часовую версию строчки МЫ НЕ ЗНАЛИ ЧТО ТАК ВЫПАДЕТ КАРТА".

"То чувство, когда ты слышишь эту песню впервые, но уже скоро она будет играть везде, и понимаешь, что так, как сейчас, ты её больше никогда не услышишь".

"От песни веет ностальгией, хоть уже чувствуется что каждый из них изменился, и уже нет того прежнего вайба, все равно некоторые мотивы возвращают в детство".

К слову, артистам удалось собрать более одного миллиона гривен, превзойдя первоначальную цель.

Дорофеева и Позитив собрали средства на благотворительную акцию "Вартові неба" / Скриншот с сайта

Кроме того, за считанные минуты должен выйти и видеоклип на песню. Первый тизер бывший дуэт представил еще вчера.

Напомним, что "Время и Стекло" распался в марте 2020 года. За 10 лет существования у них вышло 4 альбома и множество хитов.