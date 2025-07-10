Сьогодні, 10 липня, співаки представили новий трек під назвою "Смак-Печаль". За декілька годин після релізу на ютубі, трек зібрав на цей момент понад 56 тисяч прослуховувань, пише Show24.

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Від так, трек вийшов українською мовою, а фраза: "так випала карта" нагадала усім шанувальникам гурту "Время и Стекло" ті безтурботні часи, коли пісні дуету були на постійному повторі.

Надя Дорофєєва та Позитив – "Смак-печаль": слухайте пісню онлайн

В описі під відео йдеться, що над треком працювали Іван Клименко, Міша Кацурін, Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив). Уже сотні фанів залишили відгуки про пісню.

""Так випаде карта" – капец, аже флешбекнуло у ті роки".

"Можна спільний альбом. Дуже чекаю. Це буде розрив. Всі дуже хочуть, дуже, дуже".

"Єдиний мінус – пісня швидко закінчується".

"Можна 10 годинну версію рядка МИ НЕ ЗНАЛИ ЩО ТАК ВИПАДЕ КАРТА".

"Те відчуття, коли ти чуєш цю пісню вперше, але вже скоро вона буде грати всюди, і розумієш, що так, як зараз, ти її більше ніколи не почуєш".

"Від пісні віє ностальгією, хоч вже відчувається що кожен з них змінився, і вже нема того колишнього вайбу, все одно деякі мотиви повертають в дитинство".

До слова, артистам вдалось зібрати понад один мільйон гривень, перевершивши початкову ціль.

Дорофєєва та Позитив зібрали кошти на благодійну акцію "Вартові неба" / Скриншот з сайту

Крім того, за лічені хвилини має вийти й відеокліп на пісню. Перший тизер колишній дует представив ще вчора.

Нагадаємо, що "Время и Стекло" розпався у березні 2020 року. За 10 років існування у них вийшло 4 альбоми та безліч хітів.