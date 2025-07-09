Мама Вадима Яценка Світлана показала дім, у якому виріс музикант, та розповіла про його дитинство. Про це пише Show 24 з посиланням на "Сніданок з 1+1". Світлана Яценко розповіла, що Вадим підспівував їй ще тоді, коли був малюком.

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Я співаю: "А-а-а". Лежить ця дитина, півтора рочка, і повторює за мною. Не зрозуміла, що це таке. Коли почав говорити, від цього моменту почалися співи. Батько зробив йому мікрофон із дерева, йому було два рочки. Він із ним і спав, і їв, і грався. Потім від чотирьох років у нас почався Олександр Пономарьов – "Серденько моє",

– поділилась мама диригента



Дім Вадима Яценка / Скриншот з відео 1+1



Дім Вадима Яценка / Скриншот з відео 1+1



Вадим Яценко в дитинстві / Скриншот з відео 1+1

Світлана Яценко розповіла, що в їхній родині не було професійних музикантів. Але вона й бабуся Вадима співали у місцевому хорі, куди брали й Вадима. У 9 років його помітили та запросили до Київської музичної школи імені Миколи Лисенка.

"Це було дуже важко. Школа-інтернат, а він сидить із пластиліну хату нашу ліпить. Дитина сумувала за будинком, за мамою. У мене було дуже багато разів, коли все, я хочу забрати дитину. Найбільше боялася, що коли Вадим виросте і скаже: "Ти не мама, ти мачуха! Нащо ти мене здала?". Але він мені подякував", – пригадала Світлана Яценко.



Вадим Яценко в юності / Скриншот з відео 1+1

Після музичної школи Вадим вступив на диригентський факультет консерваторії, а згодом вперше з'явився на телебаченні – у "Голосі країни". Хоч йому не вдалося підкорити суддів, на той момент він став головним хормейстером у Львівській національній опері. Згодом запросили й до хору "Гомін".

Нагадаємо, раніше Вадим Яценко пригадував, що запитував на "Голосі країни" у когось зі знімальної команди, як буде краще давати коментар. Йому відповіли, що треба російською мовою. Адже тоді ставлення суспільства до мовного питання було іншим.