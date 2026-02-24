Посетители заведения массово рассказывают об отравлении в соцсетях. Детали о происшествии сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.
Что известно об отравлении в детском центре развлечений?
По состоянию на 11:00 24 февраля за медицинской помощью обратился уже 21 человек, среди них 18 детей. У пациентов диагностировали симптомы острой кишечной инфекции: тошноту, многократную рвоту, боль в животе и диарею. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. У больных отобрали биологические образцы для лабораторных исследований, однако источник инфекции пока не установлен.
По информации Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, все пострадавшие в период 18 – 21 февраля питались в одном из развлекательных заведений города. Сейчас специалисты совместно с Госпродпотребслужбой проводят эпидемиологическое расследование: опрашивают посетителей, отбирают образцы продуктов, воды и смывы с поверхностей, а также обследуют персонал.
Что рассказывают пострадавшие родители?
Пострадавшая львовянка Елена Хита рассказала о ситуации в фейсбуке, что, после празднования детского дня рождения 20 февраля у большинства детей и части родителей ночью появились признаки отравления. Части пострадавших вызвали скорую помощь, другие обращались к семейным врачам. Женщина также прокомментировала ситуацию для ZAXID.NET и рассказала, что детям подавали пиццу, бургеры, торт и лимонад, а взрослым – в частности суши.
В центре развлечений ситуацию пока официально не прокомментировали. В то же время полиция открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение или лишение свободы до трех лет.
Что известно о других случаях массового отравления в Украине?
Накануне в Верховной Раде Украины произошло массовое отравление, пострадало более 38 депутатов, в частности из фракции "Слуга народа". Работа столовой приостановлена для санитарной проверки, рассматривается вероятность ротавирусной или другой инфекции, результаты лабораторных исследований еще ожидаются.
В июле в ресторане "Китайский Привет" во Львове произошло массовое отравление людей. Известно, что пострадали более 100 человек. Ресторан оштрафовали на 48 тысяч гривен за нарушение гигиенических требований.
В августе детском лагере Friendly Camp в Славском произошло массовое отравление, госпитализированы 47 детей из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет. Следствие открыло уголовное производство по факту нарушения санитарных правил, предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция.