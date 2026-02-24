Посетители заведения массово рассказывают об отравлении в соцсетях. Детали о происшествии сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Смотрите также Массовое заболевание нардепов: в Раде ответили, связано ли это с питанием в столовой

Что известно об отравлении в детском центре развлечений?

По состоянию на 11:00 24 февраля за медицинской помощью обратился уже 21 человек, среди них 18 детей. У пациентов диагностировали симптомы острой кишечной инфекции: тошноту, многократную рвоту, боль в животе и диарею. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. У больных отобрали биологические образцы для лабораторных исследований, однако источник инфекции пока не установлен.

По информации Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, все пострадавшие в период 18 – 21 февраля питались в одном из развлекательных заведений города. Сейчас специалисты совместно с Госпродпотребслужбой проводят эпидемиологическое расследование: опрашивают посетителей, отбирают образцы продуктов, воды и смывы с поверхностей, а также обследуют персонал.

Что рассказывают пострадавшие родители?

Пострадавшая львовянка Елена Хита рассказала о ситуации в фейсбуке, что, после празднования детского дня рождения 20 февраля у большинства детей и части родителей ночью появились признаки отравления. Части пострадавших вызвали скорую помощь, другие обращались к семейным врачам. Женщина также прокомментировала ситуацию для ZAXID.NET и рассказала, что детям подавали пиццу, бургеры, торт и лимонад, а взрослым – в частности суши.

В центре развлечений ситуацию пока официально не прокомментировали. В то же время полиция открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение или лишение свободы до трех лет.

Что известно о других случаях массового отравления в Украине?