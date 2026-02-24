Відвідувачі закладу масово розповідають про отруєння у соцмережах. Деталі про подію повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Дивіться також Масове захворювання нардепів: у Раді відповіли, чи пов'язано це з харчуванням у їдальні

Що відомо про отруєння у дитячому центрі розваг?

Станом на 11:00 24 лютого по медичну допомогу звернулася вже 21 особа, серед них 18 дітей. У пацієнтів діагностували симптоми гострої кишкової інфекції: нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості. У хворих відібрали біологічні зразки для лабораторних досліджень, однак джерело інфекції поки не встановлене.

За інформацією Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, усі постраждалі в період 18 – 21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів міста. Наразі фахівці спільно з Держпродспоживслужбою проводять епідеміологічне розслідування: опитують відвідувачів, відбирають зразки продуктів, води та змиви з поверхонь, а також обстежують персонал.

Що розповідають постраждалі батьки?

Постраждала львів'янка Олена Хіта розповіла про ситуацію у фейсбуці, що, після святкування дитячого дня народження 20 лютого у більшості дітей та частини батьків уночі з'явилися ознаки отруєння. Частині постраждалих викликали швидку допомогу, інші зверталися до сімейних лікарів. Жінка також прокоментувала ситуацію для ZAXID.NET та розповіла, що дітям подавали піцу, бургери, торт і лимонад, а дорослим – зокрема суші.

У центрі розваг ситуацію наразі офіційно не прокоментували. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Що відомо про інші випадки масового отруєння в Україні?