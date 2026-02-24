Відвідувачі закладу масово розповідають про отруєння у соцмережах. Деталі про подію повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Дивіться також Масове захворювання нардепів: у Раді відповіли, чи пов'язано це з харчуванням у їдальні
Що відомо про отруєння у дитячому центрі розваг?
Станом на 11:00 24 лютого по медичну допомогу звернулася вже 21 особа, серед них 18 дітей. У пацієнтів діагностували симптоми гострої кишкової інфекції: нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості. У хворих відібрали біологічні зразки для лабораторних досліджень, однак джерело інфекції поки не встановлене.
За інформацією Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, усі постраждалі в період 18 – 21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів міста. Наразі фахівці спільно з Держпродспоживслужбою проводять епідеміологічне розслідування: опитують відвідувачів, відбирають зразки продуктів, води та змиви з поверхонь, а також обстежують персонал.
Що розповідають постраждалі батьки?
Постраждала львів'янка Олена Хіта розповіла про ситуацію у фейсбуці, що, після святкування дитячого дня народження 20 лютого у більшості дітей та частини батьків уночі з'явилися ознаки отруєння. Частині постраждалих викликали швидку допомогу, інші зверталися до сімейних лікарів. Жінка також прокоментувала ситуацію для ZAXID.NET та розповіла, що дітям подавали піцу, бургери, торт і лимонад, а дорослим – зокрема суші.
У центрі розваг ситуацію наразі офіційно не прокоментували. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі до трьох років.
Що відомо про інші випадки масового отруєння в Україні?
Напередодні у Верховній Раді України сталося масове отруєння, постраждало понад 38 депутатів, зокрема з фракції "Слуга народу". Робота їдальні призупинена для санітарної перевірки, розглядається ймовірність ротавірусної або іншої інфекції, результати лабораторних досліджень ще очікуються.
У липні в ресторані "Китайський Привіт" у Львові сталося масове отруєння людей. Відомо, що постраждали понад 100 людей. Ресторан оштрафували на 48 тисяч гривень за порушення гігієнічних вимог.
У серпні дитячому таборі Friendly Camp у Славському сталося масове отруєння, госпіталізовано 47 дітей з різних областей України віком від 7 до 17 років. Слідство відкрило кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил, попередній діагноз постраждалих – гостра кишкова інфекція.