Следующие голосования в Раде предварительно не планируются до 24 февраля. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Что произошло с депутатами?

В четверг, по словам народного депутата, Верховная Рада завершила пленарный день без всякого результата. Парламент не смог даже проголосовать за повестку дня, из-за чего рассмотрение всех вопросов было сорвано.

Фактически сессионный день закрыли без принятия решений, а рассмотрение законопроектов перенесли. По предварительной информации, до 24 февраля проведение голосований в парламенте не планируется.

Неофициально среди причин называют командировки части народных депутатов, из-за чего в зале не хватало голосов. Также в парламентских кругах говорят об отравлении нескольких депутатов в столовой, что могло повлиять на явку.

В то же время без рассмотрения остались важные налоговые инициативы, связанные с требованиями МВФ и Европейского Союза. Именно от принятия этих законов зависит дальнейшее получение Украиной международного финансирования.

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Канала подтвердил, что сейчас есть информация об ухудшении самочувствия народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа". По неофициальным данным, речь идет примерно о 15 – 30 человек, однако количество уточняется.

Причина пока выясняется, Аппарат уже осуществляет меры проверки и реагирования по этой информации,

– добавил Юрчишин.

В связи с этим на заседании, по его словам, присутствовали около 200 – 204 депутатов.

Какие законопроекты недавно приняли в Верховной Раде?