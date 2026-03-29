Ребенка пытались спасти врачи. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что известно о погибшей 13-летней девочке в результате вражеской атаки?

О смерти ребенка Виталий Ким сообщил в 13:00 29 марта. Девочка была одной из пострадавших в результате вражеской атаки по Воскресенской общине днем ранее, где ранения получили много детей.

Врачи день боролись за жизнь 13-летней. Однако в конце концов стало известно о ее смерти.

К сожалению, в больнице умерла 13-летняя девочка...

– написал начальник Николаевской ОВА.