Соответствующую информацию подтвердили 24 Каналу в Национальном антикоррупционном бюро.
Что известно о роскошной жизни дочери мэра Тернополя?
Как сообщал телеграмм-канал "Разоблачитель" Анастасия Надал-Родригес, дочь городского головы Тернополя Сергея Надала, приобрела элитную недвижимость в одном из престижных районов Майами.
Она стала обладательницей виллы Hidden Palms стоимостью почти 2 миллиона долларов. Она оформлена на ее мужа – Рубена Родригеса.
Как выглядит роскошная вилла Анастасии Надал-Родригес в Майами
Интересной деталью является то, что Рубен Родригес не имеет официальных доходов, которые могли бы объяснить такую сделку.
Ранее Анастасия Надал приобрела апартаменты в Майами за 380 тысяч долларов – также без понятного финансового бэкграунда.
Что об этом говорят в НАБУ?
В НАБУ подтвердили 24 Каналу, еще ведут расследование, в частности, в связи с вышеупомянутыми фактами.
Досудебное расследование осуществляют по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем по части третьей – преступные действия совершенные организованной группой лиц или в особо крупном размере;
- незаконное обогащение.
Санкция первой упомянутой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Санкция второй статьи также предусматривает заключение на срок от 5 до 10 лет с такими же ограничениями на право занимать определенные должности.
Редакция 24 Канала обратилась за комментарием и к мэру Тернополя Сергею Надалу и дополнит новость, если получит ответ.
