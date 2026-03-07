Відповідну інформацію підтвердили 24 Каналу у Національному антикорупційному бюро.
Що відомо про розкішне життя доньки мера Тернополя?
Як повідомляв телеграм-канал "Викривач" Анастасія Надал-Родрігес, донька міського голови Тернополя Сергія Надала, придбала елітну нерухомість в одному з престижних районів Маямі.
Вона стала власницею вілли Hidden Palms вартістю майже 2 мільйони доларів. Вона оформлена на її чоловіка – Рубена Родрігеса.
Як виглядає розкішна вілла Анастасії Надал-Родрігес у Маямі
Цікавою деталлю є те, що Рубен Родрігес не має офіційних доходів, які б могли пояснити таку угоду.
Раніше Анастасія Надал придбала апартаменти у Маямі за 380 тисяч доларів – також без зрозумілого фінансового бекграунду.
Що про це кажуть у НАБУ?
У НАБУ підтвердили 24 Каналу, ще ведуть розслідування, зокрема, у зв'язку з вищезгаданими фактами.
Досудове розслідування здійснюють за двома статтями Кримінального кодексу України:
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за частиною третьою – злочинні дії вчинені організованою групою осіб або в особливо великому розмірі;
- незаконне збагачення.
Санкція першої згаданої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.
Санкція другої статті також передбачає ув'язнення на строк від 5 до 10 років з такими ж обмеженнями на право обіймати певні посади.
Редакція 24 Каналу звернулася по коментар і до мера Тернополя Сергія Надала і доповнить новину, якщо отримає відповідь.
Раніше масштабну корупційну схему викрили у Повітряних силах ЗСУ
Генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив "плівки" з розмовами командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ у Житомирській області. Йдеться про розкрадання 1,4 мільярда гривень на будівництво укриттів для літаків.
Родина полковника ЗСУ Андрія Українця, підозрюваного у корупції, придбала нерухомість на близько мільйон доларів, записану на його батьків і сина. Йдеться про апартаменти у Буковелі та кілька квартир у Києві, хоча у декларації вказані лише кілька ділянок і автомобілі.
Також на Київщині командира взводу Повітряних сил підозрюють у крадіжці військового майна, яке він здавав у ломбард. Йому оголошено підозру, що може призвести до 15 років ув'язнення за зловживання службовим становищем під час воєнного стану.