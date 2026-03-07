Відповідну інформацію підтвердили 24 Каналу у Національному антикорупційному бюро.

Що відомо про розкішне життя доньки мера Тернополя?

Як повідомляв телеграм-канал "Викривач" Анастасія Надал-Родрігес, донька міського голови Тернополя Сергія Надала, придбала елітну нерухомість в одному з престижних районів Маямі.

Вона стала власницею вілли Hidden Palms вартістю майже 2 мільйони доларів. Вона оформлена на її чоловіка – Рубена Родрігеса.

Як виглядає розкішна вілла Анастасії Надал-Родрігес у Маямі

Цікавою деталлю є те, що Рубен Родрігес не має офіційних доходів, які б могли пояснити таку угоду.

Раніше Анастасія Надал придбала апартаменти у Маямі за 380 тисяч доларів – також без зрозумілого фінансового бекграунду.

Що про це кажуть у НАБУ?

У НАБУ підтвердили 24 Каналу, ще ведуть розслідування, зокрема, у зв'язку з вищезгаданими фактами.

Досудове розслідування здійснюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за частиною третьою – злочинні дії вчинені організованою групою осіб або в особливо великому розмірі;

незаконне збагачення.

Санкція першої згаданої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.

Санкція другої статті також передбачає ув'язнення на строк від 5 до 10 років з такими ж обмеженнями на право обіймати певні посади.

Редакція 24 Каналу звернулася по коментар і до мера Тернополя Сергія Надала і доповнить новину, якщо отримає відповідь.

