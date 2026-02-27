Майно офіційно не представлене в декларації. Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.info.
Дивіться також Масштабне розкрадання: що відомо про посадовців Повітряних сил та СБУ, яких викрили на хабарі
Що відомо про мільйонні статки підозрюваного у корупції Українця?
Розслідувачі Bihus.Info встановили, що значна частина майна записана на матір полковника – пенсіонерку, яка у 2025 році відкрила ФОП. Згодом вона стала власницею апартаментів у гірськолижному курорті Буковель в комплексі Mountain Residence вартістю 6,5 мільйонів гривень. Крім того, на її ім'я оформлено новий будинок під Житомиром, кілька квартир у Києві та інші об'єкти нерухомості.
Журналісти знайшли нерухомість в Українця / Bihus.info
Журналісти також виявили активи у 26-річного сина Андрія Українця – Іллі. На нього записані квартира у столичному ЖК "Варшавський", а також кілька будинків і земельних ділянок на Житомирщині.
За підрахунками розслідувачів, загальна вартість майна, придбаного родиною за останні роки, може сягати близько мільйона доларів. Водночас у деклараціях самого полковника вказані лише кілька земельних ділянок, квартира та дві старі автівки.
Що відомо про викриття масштабної корупційної схеми?
Генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив "плівки" з розмовами командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ у Житомирській області перед їхнім затриманням. У справі йдеться про розкрадання 1,4 мільярда гривень на будівництво укриттів для літаків, де були зафіксовані спроби приховати невідповідність конструкцій вимогам.
За версією слідства, Українець разом із Компаниченком ймовірно організував корупційну схему під час зведення укриттів для літаків. Попри те, що перевірки Департаменту військової контррозвідки Служба безпеки України зафіксували суттєві порушення, авансові платежі за укладеними договорами все одно почали перераховувати.