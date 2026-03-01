Об этом сообщило Государственное бюро расследований и специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Как военный воровал имущество из армии?

В Киевской области разоблачили офицера одной из частей Воздушных сил ВСУ, которого подозревают в присвоении военного имущества. Речь идет о командире взвода связи, ответственного за материальное обеспечение подразделения.

По данным следствия, в течение 2024 – 2025 годов военнослужащий незаконно завладевал техникой, которая находилась на балансе части и использовалась во время боевого дежурства по охране воздушного пространства Киевской области. Среди украденного – стационарные компьютеры, мониторы различных моделей, планшеты и другие средства связи.

Следователи установили, что подозреваемый вывозил имущество за пределы части и сдавал его в ломбарды. Полученные средства он тратил на собственные нужды.

Сейчас офицеру объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о завладении военным имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

