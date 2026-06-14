Об этом журналистам подтвердил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает 24 Канал.

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Что известно о беседе лидеров?

Диалог между лидерами длился не менее 30 минут. В ходе разговора Зеленский поздравил Трампа с днем ​​рождения, после чего стороны перешли к обсуждению ключевых вопросов повестки дня.

В частности, речь шла о возможных подходах к переговорному процессу и других важных темах международной политики.

Разговор состоялся в "нормальном рабочем формате" и позволил обсудить важнейшие вопросы сотрудничества между странами. Советник президента добавил, что глава государства в скором времени расскажет детали диалога с американским лидером.

Трамп и Зеленский могут встретиться

Напомним, лидеры стран G7 встретятся во французском городе Эвиан с 15 по 17 июня. Участие в саммите планирует принять и президент Украины Владимир Зеленский. Также ожидается приезд президента США Дональда Трампа, однако в комментарии 24 Канала в Офисе Президента заявили, что пока не могут подтвердить информацию о встрече политиков.

Ранее издание The Guardian сообщало, что отдельная двусторонняя встреча между лидерами США и Украины пока не запланирована. В ходе визита Трамп также проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии. По словам американского чиновника, который сообщил информацию о перспективах встречи украинских и американских лидеров, США заинтересованы в скорейшем завершении войны, а продвижение российских сил, по его оценке, фактически остановилось.