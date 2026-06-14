Про це журналістам підтвердив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

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Що відомо про розмову лідерів?

Діалог між лідерами тривав щонайменше 30 хвилин. Під час розмови Зеленський привітав Трампа з днем народження, після чого сторони перейшли до обговорення ключових питань порядку денного.

Зокрема, йшлося про можливі підходи до переговорного процесу та інші важливі теми міжнародної політики.

Розмова відбулася у "нормальному робочому форматі" та дозволила обговорити найважливіші питання співпраці між країнами.

Доволі змістовна розмова про все – від привітання з днем народження до дипломатії і війни/миру,

– підсумував Литвин.

Радник президента додав, що глава держави незабаром розповість деталі діалогу з американським лідером.

Трамп і Зеленський можуть зустрітися

Нагадаємо, лідери країн G7 зустрінуться у французькому місті Евіан з 15 по 17 червня. Участь у саміті планує взяти й президент України Володимир Зеленський. Також очікується приїзд президента США Дональда Трампа, проте у коментарі 24 Каналу в Офісі Президента заявили, що наразі не можуть підтвердити інформацію про зустріч політиків.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що окремої двосторонньої зустрічі між лідерами США та України наразі не заплановано. Під час візиту Трамп також проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також із лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії. За словами американського посадовця, який повідомив інформацію про перспективи зустрічі українського та американських лідерів, США зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни, а просування російських сил, за його оцінкою, фактично зупинилося.