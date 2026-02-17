Об этом сообщили на странице Специализированной Антикоррупционной прокуратуры. В ведомстве не называли имени чиновника, однако, несмотря на детали дела, речь идет именно о генерале СБУ Илье Витюке.

В чем подозревают Витюка?

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый купил квартиру за 21,6 миллиона гривен, оформив ее на родственника. В договоре указана цена 12,8 миллиона гривен. Происхождение средств объясняли заработками родственника как ФЛП. Он якобы оказывал юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.

На самом деле деньги поступали от лица, подозреваемого в хищении средств Укрзализныци в составе организованной преступной группы, и от подконтрольных ей фирм.

При этом собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, компании оказались фиктивными. К тому же законный источник еще 8,8 миллиона гривен на квартиру не имеет подтверждений.

Что этому предшествовало?