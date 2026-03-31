За даними слідства, військовослужбовець хотів незаконно виключитися з військового обліку, оформивши інвалідність II групи. Про це повідомляють прокуратура і ДБР.

На чому викрили полковника Нацгвардії?

Для цього полковник звернувся до члена експертної команди одного з медзакладів Києва та запропонував неправомірну вигоду за оформлення "потрібного" висновку.

Медичний працівник підтвердив відсутність у військового підстав для встановлення інвалідності та відмовився брати хабаря. Попри це, полковник не полишив намір "підкупити" експерта.

24 березня 2026 року він передав частину обумовленої суми – 3 тисячі доларів США, після чого був затриманий.

Під час обшуків вилучено кошти та інші докази. Перевіряється можлива причетність інших осіб.

25 березня полковнику повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі. Наступного дня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 мільйона гривень.

Військовослужбовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

