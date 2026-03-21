Паралельно журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що родичі посадовця володіють нерухомістю у Києві.

Яку нерухомість мають родичі посадовця СБУ?

У родичів посадовця є квартира у житловому комплексі "Голосієво" оформлена на жінку, яку вважають його тещею – Наталію Андрушек. Її дані та адреса збігаються з інформацією про дружину Бріки, а вік дозволяє припускати родинний зв’язок.

Житло площею понад 105 квадратних метрів було придбане у серпні 2022 року. За ринковими оцінками, його вартість може перевищувати 9 мільйонів гривень. Водночас у відкритих реєстрах відсутня інформація про підприємницьку діяльність Андрушек або джерела її доходів.

Невідомо, чи працював Ігор Бріка у СБУ на момент купівлі цієї нерухомості. Найранішні згадки про його службу датуються 2023 роком.

Його дружина Тетяна Бріка на той час працювала у регіональному відділенні Фонду держмайна по Київській області. У березні 2025 року її призначили керівницею управління економічного та агропромислового розвитку, ЖКГ, містобудування та архітектури Рівненської райдержадміністрації. Вона відмовилася коментувати журналістам можливий вплив чоловіка на це призначення.

Мати посадовця Катерина також має нерухомість у столиці. У серпні 2023 року вона придбала паркомісце поруч із будинком, де розташована квартира ймовірної свахи. Відомо, що жінка зареєстрована як підприємиця та займається орендою вантажного транспорту. Журналісти телефонували за номером її ФОПа, щоб з’ясувати можливу причетність сина до купівлі, однак вона не відповіла.

Сам Ігор Бріка володіє новопобудованою квартирою у Рівному площею понад 80 квадратних метрів. За наявними даними, це житло раніше перебувало у власності СБУ, що може свідчити про його отримання як службового.

Яку схему викрили у СБУ?