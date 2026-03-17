Що відомо про підозру посадовцям СБУ?
Під підозру потрапили заступник керівника СБУ в Києві та області, заступник начальника управління СБУ на Рівненщині, а також посередник, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.
Дивіться також Хабар у 630 тисяч доларів: СБУ затримала двох посадовців обласних управлінь
За версією правоохоронців, один із фігурантів використовував кримінальне провадження як інструмент тиску:
- Бізнесу пропонували "вирішити питання" – закрити справу, змінити її кваліфікацію або просто не заважати працювати далі.
- Комунікацію з підприємцями вів цивільний посередник: саме через нього узгоджували суми та передавали готівку.
Під час зустрічей на Рівненщині підприємцям, ймовірно, озвучили "тариф" – 600 тисяч доларів спокійну роботу. У пакет входило закриття кримінальної справи та гарантія відсутності проблем у майбутньому.
Гроші передавали частинами:
- на початку березня в Києві бізнес передав перші 50 тисяч доларів – як підтвердження намірів;
- вже за десять днів у ресторані під Києвом віддали ще 250 тисяч доларів.
За версією слідства, після першого платежу підприємцям навіть надали своєрідний "план дій", як вирішити їхню ситуацію.
Окремо слідство зафіксувало ще один випадок: посадовець із Рівненської області через того ж посередника отримав понад 22 тисячі доларів за "дозвіл" на безперешкодний видобуток бурштину.
Загалом задокументовано понад 322 тисячі доларів хабарів. Тепер підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Справи про хабарництво в Україні
СБУ затримала керівництво компанії "Автомобільні дороги України" на хабарі у 10 тисяч доларів за відчуження державного майна. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.
Суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан визнали винною у хабарництві та засудили до 6 років ув'язнення. Їй також заборонили протягом 3 років обіймати державні посади, конфіскували будинок та автомобіль.
Начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка помістили під варту на 60 діб з можливістю застави у 6 мільйонів 980 тисяч гривень. Його викрили на хабарі та розкраданні коштів на будівництві захисних конструкцій для ЗСУ.
На Вінниччині мати з сином організували схему з продажу фіктивної інвалідності за 3 тисячі доларів. Під час обшуків поліція вилучила понад 200 тисяч доларів, 350 тисяч гривень та більше ніж 1700 євро готівкою, а фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.