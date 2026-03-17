Що відомо про підозру посадовцям СБУ?

Під підозру потрапили заступник керівника СБУ в Києві та області, заступник начальника управління СБУ на Рівненщині, а також посередник, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За версією правоохоронців, один із фігурантів використовував кримінальне провадження як інструмент тиску:

Бізнесу пропонували "вирішити питання" – закрити справу, змінити її кваліфікацію або просто не заважати працювати далі. Комунікацію з підприємцями вів цивільний посередник: саме через нього узгоджували суми та передавали готівку.

Під час зустрічей на Рівненщині підприємцям, ймовірно, озвучили "тариф" – 600 тисяч доларів спокійну роботу. У пакет входило закриття кримінальної справи та гарантія відсутності проблем у майбутньому.

Гроші передавали частинами:

на початку березня в Києві бізнес передав перші 50 тисяч доларів – як підтвердження намірів;

вже за десять днів у ресторані під Києвом віддали ще 250 тисяч доларів.

За версією слідства, після першого платежу підприємцям навіть надали своєрідний "план дій", як вирішити їхню ситуацію.

Окремо слідство зафіксувало ще один випадок: посадовець із Рівненської області через того ж посередника отримав понад 22 тисячі доларів за "дозвіл" на безперешкодний видобуток бурштину.

Загалом задокументовано понад 322 тисячі доларів хабарів. Тепер підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

