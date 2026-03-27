Об этом рассказал 24 Каналу Юрий Папуша, руководитель Харьковской областной прокуратуры, передает корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Дроны "Италмас" оснащаются камерами, это позволяет им осуществлять наведение на цель в режиме реального времени, в отличие от простых "Гераней", которые работают преимущественно по заданным координатам GPS.
Читайте также: Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"
Харьков атакуют БпЛА "Италмас": какие у них характеристики?
Дрон "Италмас" – это упрощенный российский аналог "Шахеда", выполненный по схеме "летающее крыло". Он оптимизирован под массовое производство. Его дальность полета составляет до 500 километров, а скорость 120 – 150 километров в час.
Он имеет боевую часть от 15 до 40 килограммов. В отличие от других беспилотников, которыми Россия также атакует Харьков, "Италмас" менее точный и по конструкции проще. Поэтому он используется преимущественно как массовое средство поражения именно для террора по городу и перегрузки системы ПВО,
– пояснил Папуша.
По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры, наличие у этого беспилотника камеры обеспечивает возможность наблюдения и корректировки курса, что делает дрон более эффективным для поражения движущихся целей.
Он отметил на том, что благодаря комбинированной аналоговой/цифровой связи БпЛА способны передавать изображение, используя различные каналы связи. Как ранее информировали в ГУР, предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь, что в очередной раз свидетельствует об умышленном поражении российскими военными именно гражданских объектов и людей.
Что использует Россия для обстрелов Харькова?
Сегодня Россия продолжает применять комплекс различных средств поражения, чтобы атаковать Харьков и область. Среди БпЛА, которые враг привлекает для ударов: "Герань-2", "Гербера", "Ланцет", "Молния" и теперь еще и "Италмас".
Параллельно фиксируются удары ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и КАБами,
– подчеркнул Папуша, руководитель Харьковской облпрокуратуры.
Однако общая тенденция, по его словам, свидетельствует о том, что Россия наращивает использование дешевых ударных дронов в ночных и утренних атаках. Они направлены на истощение украинской противовоздушной обороны и дальнейшее психологическое давление на гражданское население.
Что известно о недавних атаках по Харькову?
27 марта Россия ночью ударила по Харькову ракетами и БПЛА. Российская армия попала в многоэтажку в Киевском районе города. В результате удара есть раненые.
- 26 марта вражеский беспилотник ударил вблизи одного из ресторанов города. Среди пострадавших 10 горожан. В окрестных многоэтажках в результате удара выбиты окна. Попадание произошло в Слободском районе, есть информация о том, что атака состоялась с использованием дрона "Италмас".
25 марта враг ударил по городу "Шахедами". Были зафиксированы попадания БпЛА. В результате удара в Холодногорском районе был поврежден транспорт, выбиты окна в квартирах. В Новобаварском ущерб понесла газовая сеть, также загорелась крыша дома, 9 человек пострадали. В Основянском районе дрон попал по двору возле ЖК.