Об этом рассказал 24 Каналу Юрий Папуша, руководитель Харьковской областной прокуратуры, передает корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Дроны "Италмас" оснащаются камерами, это позволяет им осуществлять наведение на цель в режиме реального времени, в отличие от простых "Гераней", которые работают преимущественно по заданным координатам GPS.

Читайте также: Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"

Харьков атакуют БпЛА "Италмас": какие у них характеристики?

Дрон "Италмас" – это упрощенный российский аналог "Шахеда", выполненный по схеме "летающее крыло". Он оптимизирован под массовое производство. Его дальность полета составляет до 500 километров, а скорость 120 – 150 километров в час.

Он имеет боевую часть от 15 до 40 килограммов. В отличие от других беспилотников, которыми Россия также атакует Харьков, "Италмас" менее точный и по конструкции проще. Поэтому он используется преимущественно как массовое средство поражения именно для террора по городу и перегрузки системы ПВО,

– пояснил Папуша.

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры, наличие у этого беспилотника камеры обеспечивает возможность наблюдения и корректировки курса, что делает дрон более эффективным для поражения движущихся целей.

Он отметил на том, что благодаря комбинированной аналоговой/цифровой связи БпЛА способны передавать изображение, используя различные каналы связи. Как ранее информировали в ГУР, предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь, что в очередной раз свидетельствует об умышленном поражении российскими военными именно гражданских объектов и людей.

Что использует Россия для обстрелов Харькова?

Сегодня Россия продолжает применять комплекс различных средств поражения, чтобы атаковать Харьков и область. Среди БпЛА, которые враг привлекает для ударов: "Герань-2", "Гербера", "Ланцет", "Молния" и теперь еще и "Италмас".

Параллельно фиксируются удары ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и КАБами,

– подчеркнул Папуша, руководитель Харьковской облпрокуратуры.

Однако общая тенденция, по его словам, свидетельствует о том, что Россия наращивает использование дешевых ударных дронов в ночных и утренних атаках. Они направлены на истощение украинской противовоздушной обороны и дальнейшее психологическое давление на гражданское население.

Что известно о недавних атаках по Харькову?