Чиновнику грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщили в Государственном бюро расследования.

Что известно о мере пресечения чиновнику?

Суд избрал меру пресечения заместителю директора одного из департаментов Укрзализныци, которого разоблачили на получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,3 миллиона гривен.

По данным следствия, чиновник требовал 100 тысяч долларов США от представителя предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых. Речь шла о содействии в получении разрешения на демонтаж или перенос железнодорожного пути, которая находилась на балансе Укрзализныци и проходила через территорию месторождения. Правоохранители задержали чиновника 8 апреля во время получения всей суммы взятки.

По информации ГБР, он даже предоставил расписку, чтобы подтвердить свои "обязательства". Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляют работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Нацполицией, процессуальное руководство обеспечивает Офис Генерального прокурора.

