Посадовцю загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в Державному бюро розслідування.

Що відомо про запобіжний захід посадовцю?

Суд обрав запобіжний захід заступнику директора одного з департаментів Укрзалізниці, якого викрили на одержанні хабарі в особливо великому розмірі. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,3 мільйона гривень.

За даними слідства, посадовець вимагав 100 тисяч доларів США від представника підприємства, що займається видобутком корисних копалин. Йшлося про сприяння в отриманні дозволу на демонтаж або перенесення залізничної колії, яка перебувала на балансі Укрзалізниці та проходила через територію родовища. Правоохоронці затримали чиновника 8 квітня під час отримання всієї суми хабаря.

За інформацією ДБР, він навіть надав розписку, щоб підтвердити свої "зобов'язання". Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією, процесуальне керівництво забезпечує Офіс Генерального прокурора.

