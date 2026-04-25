Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя Уполномоченного ВР по правам человека. Об этом сообщил сам Дмитрий Лубинец.

За что осудили руководителя Ужгородского ТЦК?

Омбудсман объяснил, что руководитель ТЦК мешал проводить проверку, потому что пытался скрыть вопиющие нарушения, в частности такие как незаконное содержание людей и применение к ним металлических наручников.

Мы не только зафиксировали эти факты во время проверки, но и доказали, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию от Офиса Омбудсмена являются противоправными,

– подчеркнул Лубинец.

Омбудсман отметил, что видит системную проблему в разных регионах Украины, где его региональным представителям продолжают препятствовать во время мониторинговых визитов. Речь идет о недопуске в помещения, непредоставление необходимой информации и попытки блокировать проверки.

Лубинец отметил, что из-за таких действий сложнее защищать права людей и реагировать на нарушения.

