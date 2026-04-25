Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника Уповноваженого ВР з прав людини. Про це повідомив сам Дмитро Лубінець.

За що засудили керівника Ужгородського ТЦК?

Омбудсман пояснив, що керівник ТЦК заважав проводити перевірку, бо намагався приховати кричущі порушення, зокрема такі як незаконне утримання людей і застосування до них металевих кайданок.

Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу Омбудсмана є протиправними,

– наголосив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що бачить системну проблему в різних регіонах України, де його регіональним представникам продовжують перешкоджати під час моніторингових візитів. Йдеться про недопуск до приміщень, ненадання необхідної інформації та спроби блокувати перевірки.

Лубінець наголосив, що через такі дії складніше захищати права людей і реагувати на порушення.

Що відомо про ставлення до мобілізованих в Ужгородському РТЦК та СП?