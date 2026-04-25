Керівництво сприяє розслідуванню. Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Що відомо про трагічний інцидент?

22 квітня 2026 року в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі помер військовозобов'язаний громадянин 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті могла стати серцева недостатність.

За інформацією, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку. Його доставили до РТЦК та СП співробітники Національної поліції України. При ньому були документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання, у зв'язку з чим його направили на додаткове медичне обстеження.

Під час перебування в приміщенні ТЦК стан чоловіка раптово погіршився. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги та правоохоронців, однак врятувати його не вдалося. За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено.

Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події. Керівництво та особовий склад РТЦК та СП сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки,

– йдеться у повідомленні.

Які інциденти за участю ТЦК нещодавно трапилися в Україні?

Останнім часом в Україні зафіксовано кілька інцидентів за участю представників ТЦК. Зокрема, 23 квітня у Луцькому районі військовозобов'язаний чоловік намагався втекти від військовослужбовців, залізши на дах будівлі. Під час інциденту військовий погрожував стріляти по ногах, однак після падіння з даху обидва чоловіки не постраждали. Згодом утікач пояснив свої дії тим, що перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Ще один випадок стався у Львові, де службовий автомобіль ТЦК здійснив наїзд на 57-річну жінку на одній із міських вулиць. Постраждалу госпіталізували, а правоохоронці розпочали службове розслідування для з'ясування всіх обставин події.

Серйозніший інцидент трапився у Чернівецькій області, де 29-річний чоловік під час транспортування до мобілізаційного центру напав на військовослужбовців. Він завдав ножових поранень у шию, пошкодив службовий автомобіль та вдарив одного з військових гайковим ключем.