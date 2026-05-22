Проходження ВЛК не є обов'язковою процедурою для військовозобов'язаних із бронюванням чи відстрочкою, окрім окремих випадків, визначених законодавством. Про це інформує SUD.UA.

Хто має проходити ВЛК?

Згідно із чинним законодавством проходити військово-лікарську комісію обов'язково мають:

військовозобов'язані, які отримали повістку чи направлення від ТЦК,

особи із скасованим статусом "обмежено придатний", які ще не пройшли повторний медогляд,

кандидати на контрактну службу,

військові, який потрібно повторно оцінити стан здоров'я, зокрема після поранень.

Окремі правила проходження ВЛК визначені для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Через 60 днів після автоматичного взяття на військовий облік, вони мають пройти ВЛК, оновити свої дані та оформити військово-облікові документи.

Зауважимо, що не усі військовозобов'язані, які мають бронювання чи відстрочку, мають проходити ВЛК. Однак є виключення:

підписання контракту для проходження військової служби,

актуальне рішення ВЛК з формулюванням "Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку),

самостійне виявлення бажання пройти медичний огляд.

Зауважимо, що для проходження ВЛК потрібно мати направлення. Його можуть видати у декількох структурах, зокрема ТЦК та СП, керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України або ж командири військових частин, якщо направлення потрібне для чинного військовослужбовця.



Однак, нині для військовозобов'язаних діє спрощена процедура. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+.

Чи можна відмовитись проходити ВЛК?

Законодавство України не передбачає відмову від проходження ВЛК під час воєнного стану. Медичний огляд є обов'язковою процедурою для визначення придатності до служби.

Водночас ігнорування направлення на ВЛК можуть розцінити як невиконання військового обов'язку, яке, своєю чергою, передбачає адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Однак, людина має право оскаржити дії посадових осіб чи порушення під час вручення такої повістки, та навіть подання скарги чи звернення до суду не звільняє від обов'язку пройти ВЛК.

Направлення на медогляд, можуть вручити як в паперовій формі (працівники ТЦК), так і через електронні сервіси, зокрема застосунок Резерв+. Якщо військовозобов'язаний ігнорує повістки на проходження ВЛК без поважних причин – передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

У разі систематичного ігнорування та ухилення від проходження ВЛК, такі дії можуть розцінити як ухилення від мобілізації. В такому випадку передбачене кримінальне покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Які рішення може винести ВЛК?