Основные изменения в бюджет

Это первая часть Ukraine Support Loan общим объемом до 90 миллиардов евро, который европейские партнеры одобрили на 2026 – 2027 годы, объяснили в Министерстве финансов.

Смотрите также Новые требования для бронирования принесут бюджету миллиарды: в Минэкономики назвали сумму

Чтобы эти средства могли использовать по назначению, их необходимо законодательно закрепить. Поэтому Минфин подготовил и подал правительству соответствующие изменения в бюджет. Сначала их одобрил Кабмин, после чего документ передали в Раду.

Главное изменение госбюджета предусматривает увеличение финансирования на оборону и безопасность страны. На эти цели дополнительно направят 1,56 триллиона гривен. А в целом ресурс на оборону и безопасность возрастет до 4,367 триллиона гривен, с учетом изменений.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Дополнительные средства планируют распределить по трем основным направлениям:

денежное обеспечение военных – плюс 174,3 миллиарда гривен;

гривен; вооружение и военная техника – 1,371 триллиона гривен (на закупку и ремонт техники, вооружения, боеприпасов);

гривен (на закупку и ремонт техники, вооружения, боеприпасов); резерв для обороны и безопасности – 14,6 миллиардов гривен.

Фото: Куда пойдут дополнительные средства / Минфин

В то же время в изменениях в бюджет предусмотрели 40 миллиардов гривен на новую программу по подготовке к зиме. Средства пойдут на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов, которые должны защитить энергетическую инфраструктуру и обеспечить тепло и свет зимой.

Финансирование выделят на:

защиту объектов критической инфраструктуры;

блочно-модульные котельные и когенерационные установки для производства электроэнергии;

резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения.

Также в резервный фонд госбюджета дополнительно направят 40 миллиардов гривен. Эти средства будут использовать, в частности, чтобы оперативно устранить последствия чрезвычайных ситуаций, вызванных российскими атаками.

Важно! После одобрения изменений парламентом за основу Комитет ВР по вопросам бюджета и Минфин совместно подготовят законопроект к рассмотрению во втором чтении по сокращенной процедуре.

Напомним, Европейский союз одобрил пакет решений о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи объемом 90 миллиардов евро после того, как Венгрия отказалась от блокирования кредита.

Уже в 2026 году Украина должна получить первую часть финансирования – 45 миллиардов евро. По среднегодовому курсу это составляет около 2 триллионов 221 миллиарда гривен.

Из этой суммы 13,2 миллиарда евро предусмотрено для покрытия социальных и гуманитарных потребностей государства. Еще 31,8 миллиарда евро планируют направить на укрепление обороноспособности и безопасности страны.

В четверг, 28 мая, Верховная Рада также поддержала ратификацию соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине займа на 90 миллиардов долларов. За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов.