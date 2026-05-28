Что известно о базовой соцпомощи

О том, что изменит новый вид помощи, говорится на сайте Верховной Рады.

Смотрите также Могут ли ВПЛ получить выплаты, если ранее им в этом отказали

Во время заседания 28 мая депутаты приняли за основу законопроект №15094 по базовой соцпомощи. Закон поддержали 235 нардепов.

Базовая социальная помощь предусматривает один вид выплат, вместо нескольких отдельных. Рассчитывать на поддержку могут малообеспеченные семьи. Им нужно подать заявление и получить соответствующую помощь.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Одна выплата вместо нескольких предусматривается также для помощи:

на детей одиноким матерям;

в многодетных семьях;

когда родители уклоняются от уплаты алиментов.

Заметьте! Право на базовую социальную помощь будут иметь также граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию. То есть люди, которым не хватает страхового стажа до оформления и начисления пенсионных выплат.

Цель законопроекта: введение европейских систем соцпомощи. То есть в Украине хотят использовать пример и подход Европы. Речь идет о:

объединении денежных выплат и социальных услуг в одну систему;

индивидуальный подход к семьям;

выявлении тех, кто нуждается в поддержке;

содействие таким семьям и гражданам в оформлении документов;

доступность к услугам по месту жительства.

Особенности новой соцпомощи

Размер базовой социальной выплаты будет определяться через базовую величину будет определяться через базовую величину. Показатель ежегодно будут закреплять в законе о госбюджете. Есть также минимальный предел – сейчас это 3 328 гривен, или прожиточный минимум для трудоспособных лиц. То есть выплат, меньше указанной суммы, не будет.

В то же время размер выплаты могут рассчитать отдельно для определенных категорий. Так, предполагается, что первый член семьи как уполномоченный представителя получает 100% базовой величины. Каждый следующий член семьи – тоже по 100%. Но для лиц с инвалидностью – сумму выплат отдельно будут определять в Кабмине.

Реализовать поддержку планируют не только через финансовую помощь. Так, специалисты будут проводить индивидуальные оценки потребностей семьи. Впоследствии предоставят план соцуслуг.

Также планируется, что через помощь удастся вернуть на рынок трудоспособных получателей выплат и способствовать их финансовой самостоятельности.

Что известно о прожиточном минимуме в 2026 году

Напомним, что прожиточный минимум является базовым государственным стандартом. Он определяет, минимальную сумму, необходимую для обеспечения человека. В 2026 году показатель увеличили на 289 гривен и составляет 3 209 гривен. И именно от этого показателя зависит ряд выплат и уровень соцобеспечения.

В случае повышения прожиточного минимума нужно пересматривать и другие выплаты. В примере с минимальной зарплатой прожиточный минимум является своеобразным ориентиром для установления показателя выплат.