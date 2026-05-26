Возможно ли стремительное повышение прожиточного минимума в Украине?

Размер прожиточного минимума сейчас не отражает реальной структуры расходов различных групп населения, особенно – малообеспеченных. Законодательные инициативы без корректных расчетов являются популизмом. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Борис Кушнирук.

По мнению эксперта, вопрос прожиточного минимума в Украине является политизированным и требует независимого подхода к расчету.

Борис Кушнирук, экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра

Когда они подают такие законопроекты, любой, кто это делает, как правило, это популизм. Для расчета реального прожиточного минимума должна быть корректная методика, независимая от политических предпочтений и желаний.

С точки зрения экономиста, определять размер прожиточного минимума в Украине должно не Министерство социальной политики, а Государственная служба статистики, поскольку она имеет базу данных по объемам потребления товаров и услуг населением.

Богдан Кушнирук говорит, что на приближение показателя прожиточного минимума к реальному нужны 3 – 5 лет.

Можно ли его внедрить с сегодняшнего дня на завтра? Принять законы, теоретически, можно. Но, учитывая то, что у правительства точно нет денег, чтобы делать выплаты на основе него, нужно устанавливать переходный период – минимум 3 года. В течение них подтягивать к реальному показателю, постепенно меняя структуру бюджетных расходов, поскольку вырастут расходы на поддержание этого прожиточного минимума,

– говорит эксперт.

Новая законодательная инициатива по пересмотру показателей социальных гарантий в Украине предлагает внедрить изменения уже в 2026 году.

Что предлагает новая законодательная инициатива?

22 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15224-5 с предложением изменений размера минимальной пенсии по возрасту и заработной платы, а также уровня прожиточного минимума. Авторы инициативы привели цифры в несколько раз больше показателей, имеющиеся в законе о государственном бюджете на 2026 год:

прожиточный минимум на одного человека в месяц с 1 июля – 9 906 гривен, с 1 октября – 10 180 гривен (сейчас он составляет 3 209 гривен);

на одного человека в месяц с 1 июля – 9 906 гривен, с 1 октября – 10 180 гривен (сейчас он составляет 3 209 гривен); минимальная пенсия по возрасту с 1 июля до 7 387 гривен, с 1 октября – до 7 591 гривен (сейчас ее размер определен на уровне 2 595 гривен);

по возрасту с 1 июля до 7 387 гривен, с 1 октября – до 7 591 гривен (сейчас ее размер определен на уровне 2 595 гривен); минимальная зарплата с 1 июля – 11 183 гривны, с 1 октября – 12 160 гривен (имеющийся сейчас показатель – 8 647 гривен).

Законопроект проанализировали профильный комитет и Главное научно-экспертное управление, предоставив свои выводы.

В комитете по вопросам бюджета отметили, что законопроект не содержит надлежащего финансово-экономического обоснования, его положения содержат арифметические неточности и ошибки в дополнительных материалах, что имеют следствием разбалансировки бюджетных показателей.

В Главном научно-экспертном управлении также указали на отсутствие обоснования расчетами, в частности о возможности обеспечить дополнительные поступления в бюджет и финансировать обновленные расходы по программам. По заключению экспертов, законопроект не согласован с определенным в законе порядком установления прожиточного минимума. Кроме того, инициатива приведет к росту расходов бюджета, однако не предлагает, откуда взять эти средства.

Что нужно для расчета реального прожиточного минимума?

По мнению экономиста Богдана Кушнирука, для корректного расчета показателя прожиточного минимума необходимо принять ряд мер. Прежде всего, создать независимый экспертный совет при Государственной службе статистики, куда войдут представители профсоюзов, академических институтов, бизнеса, Национального банка и чиновники.

Нужно внести изменения в закон о Госстате, сформировать на независимой основе экспертно-аналитический совет, утвердить методику, а уже после того проводить подсчет. Затем, имея не с потолка взятый и неполитизированный показатель прожиточного минимума, выходить в Верховную Раду и говорить: он должен быть таким, но мы точно не сможем это сделать за один год,

– говорит эксперт.

Экономист добавляет, что важно также внедрить отдельный индекс потребительских цен для малообеспеченных, поскольку их структура потребления другая. В частности, на продукты питания эта группа населения тратит 80 – 90% своих доходов, в отличие от более состоятельных.

Кроме того, нужно ежегодное отслеживание ситуации, поскольку структура потребления меняется.

В то же время Борис Кушнирук предостерегает, что вопрос повышения прожиточного минимума может привести к значительному росту расходов на оплату труда госслужащих, чья зарплата привязана к размеру прожиточного минимума. Поэтому прежде чем принимать решение о повышении показателя, стоит откорректировать этот момент.

Что делает государство для пересмотра размера прожиточного минимума?

Как сообщали в Минсоцполитики, для повышения прожиточного минимума нужны комплексные изменения в законодательстве, предусматривающие отвязывание от этого показателя ряда выплат. Известно, что чиновники разрабатывают обновленную методику расчета, сотрудничая с Советом Европы и экспертами.

Сейчас к прожиточному минимуму в Украине привязаны более 180 различных выплат, в частности размер минимальной пенсии, субсидий, алиментов, должностных окладов и тому подобное.

Чтобы создать предпосылки для повышения показателя, на рассмотрение в Верховную Раду подали законопроекты, предусматривающие внедрение базовой величины для расчета должностных окладов работников бюджетной сферы, судей и таможенников вместо прожиточного минимума.