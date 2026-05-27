Кому варто спробувати повторно отримати допомогу для ВПО зараз?

Допомогу варто спробувати отримати, якщо раніше вам надали офіційну відмову, повідомляє ГО "ВПО України".

Також це варто спробувати зробити особам, що мали завеликий дохід для призначення допомоги. Нагадаємо, з 1 січня 2026 року було змінено максимум, який дозволяє отримання виплат на проживання ВПО.

Раніше поріг був на рівні 9 444 гривні. Зараз він – 10 380 гривень.

Подавати документи необхідно на всіх членів родини (включно з дітьми, непрацюючими особами тощо). Сукупний дохід родини ділиться на кількість заявлених членів,

– наголошує організація.

Юристи пояснюють, що таким чином можна "виграти". Адже сума доходу в перерахунку на одну особу буде відчутно менша.

Подати документи для отримання допомоги ВПО можуть через ПФУ. Для цього потрібно звернутись у найближче відділення. Або ж це реально зробити онлайн – через портал електронних послуг.

Які ще нюанси мають знати ВПО для отримання виплат?