Що зміниться для ВПО в Україні?

В Україні запустили єдиний державний портал для внутрішньо переміщених осіб, де зібрали всі основні програми допомоги, соціальні сервіси та механізми підтримки для ВПО. У Мінсоцполітики пояснюють, що нова платформа має спростити доступ переселенців до державних послуг, житлових програм, фінансової допомоги та інформації про доступні компенсації.

Про запуск нового онлайн-ресурсу повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час зустрічі "Разом до рішень", присвяченої проблемам внутрішньо переміщених осіб. За його словами, держава продовжує масштабну цифровізацію соціальної підтримки для ВПО, а новий портал має стати головною платформою для отримання актуальної інформації про допомогу переселенцям у 2026 році.

Зверніть увагу! На сайті вже доступні понад 45 державних програм підтримки для ВПО. Усі сервіси розподілені за окремими категоріями, що дозволяє переселенцям швидше знаходити потрібну допомогу та оформлювати необхідні послуги без тривалого пошуку між різними державними ресурсами.

Серед основних напрямів допомоги для ВПО:фінансова допомога та соціальні виплати;

житло для переселенців і компенсації;

робота, працевлаштування та підтримка бізнесу;

освіта та навчальні програми;

медичні й соціальні послуги.

Фактично новий портал для ВПО об'єднав в одному місці найважливіші державні сервіси для українців, які були змушені залишити свої домівки через війну. У Мінсоцполітики визнають, що раніше інформація про програми підтримки була розпорошена між різними міністерствами, органами соцзахисту та державними платформами. Через це багато переселенців не знали про доступні виплати, житлові програми або механізми компенсацій.

Чи будуть забезпечувати ВПО житлом?

Окрему увагу влада приділяє житловому питанню для ВПО, яке залишається одним із найгостріших навіть через кілька років після початку повномасштабної війни. За словами Дениса Улютіна, Мінсоцполітики вже фіналізує нову стратегію підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка має врегулювати проблеми із забезпеченням житлом, компенсаціями та інтеграцією переселенців у громади.

Водночас частина цифрових послуг для ВПО вже доступна через застосунок Дія. Через сервіс переселенці можуть оформити або скасувати статус ВПО, змінити адресу фактичного проживання, подати заявку на житловий ваучер для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, а також оформити компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло в межах програми єВідновлення.

